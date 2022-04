Albanees met Nederlands paspoort opgepakt in Ecuador voor drugshandel

Connect on Linked in

Een 55-jarige Albanees met een Nederlands paspoort is zaterdagmiddag in Ecuador opgepakt op verdenking van drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. De voortvluchtige verdachte stond sinds 15 maart op de rode opsporingslijst van Interpol nadat de opsporingsdiensten zijn verblijfplaats hadden gelokaliseerd. Dat schrijven Ecuadoriaanse media.

Guayaquil

Vokshi Nezdet werd aangehouden terwijl hij in een voertuig reed in de buurt van een tankstation aan de León Febres Cordero Avenue in de stad Guayaquil. Hij woonde sinds 2018 met zijn vrouw en dochter in Ecuador en kwam via Peru het land binnen.

Volgens de Ecuadoriaanse politie woonde de Albanees sinds ongeveer een maand met zijn gezin in de voorstad La Aurora in Guayaquil.

Fruithandel

Nezdet had sinds de zomer van 2019 een groothandel in fruit. Hij zit in Ecuador vast en de politie daar meldt dat de noodzakelijke procedures plaatsvinden om zijn uitlevering in gang te zetten.