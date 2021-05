Albanese drugsclan met Rotterdamse link opgerold in Sint-Niklaas

Connect on Linked in

De Belgische politie heeft eind april een Albanese criminele organisatie opgerold die ervan wordt verdacht drugs te hebben ingevoerd uit Nederland en die te hebben verdeeld in de regio Sint-Niklaas. Bij dertien invallen in Sint-Niklaas, Antwerpen en Hoogstraten zijn elf verdachten opgepakt. Dat schrijft De Gazet van Antwerpen.

In oktober 2020 startte de Belgische politie een onderzoek naar een voornamelijk Albanese groepering die zich bezig zou houden met drugshandel in de regio Sint-Niklaas. Uit onderzoek bleek dat de bevoorrading plaatsvond in Rotterdam, waarna de drugs in Sint-Niklaas door loopjongens werd verdeeld. Sommigen van hen hadden geen geldige verblijfspapieren.

Op 22 april 2021 vonden er dertien invallen plaats: zeven in Sint-Niklaas, vier in Antwerpen, één in Koksijde en één in Hoogstraten. Daarbij werden kleine hoeveelheden cocaïne en cannabis aangetroffen en zes voertuigen in beslag genomen.

Bij deze actie werden elf verdachten opgepakt. Eén persoon is onder voorwaarden vrijgelaten. De hoofdverdachten zijn twee Albanese broers van 28 en 34, een 42-jarige Belg, een 28-jarige Albanees en zijn 26-jarige vriendin, allen bekend bij het gerecht. Vier Albanezen, een Kosovaar en een Belg worden verdacht van de verdeling van de drugs in de regio Sint-Niklaas.

De verdachten zitten vast en de politie zegt verder onderzoek te doen naar drugshandel in Sint-Niklaas.