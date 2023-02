Albanese gangsters monteren bewakingscamera’s tegen politiecontrole (VIDEO)

Connect on Linked in

In Albanese steden heeft de politie honderden bewakingscamera’s ontdekt die in verschillende wijken waren opgehangen door criminelen. De politie gaat ervan uit dat het camerasysteem bedoeld was om de bewegingen van agenten in de gaten te houden. Het zou gaan om zo’n 500 illegale bewakingscamera’s.

Telefoons

Het systeem kwam naar voren in een onderzoek door de recherche naar de daders van een bomaanslag op het huis van een regionale politiechef, in de noordwestelijke stad Shkodra op 13 januari. Alleen in de straten van Shkodra vond de politie 59 camera’s. Dat leidde tot nader onderzoek in meerdere steden, en ook in de hoofdstad Tirana, waar de meeste camera’s bleken te zijn opgehangen.

De camera’s werden op afstand bediend door computers of mobiele telefoons, waarop de live-beelden te zien waren. De meeste camara’s waren gemonteerd op elektriciteitspalen.

Oogje dicht

Een Albanese politicus zei in een reactie tegen Vice News dat criminelen in het land al veel langer videosurveillance gebruiken om bepaalde straten en bijvoorbeeld drugsopslagplaatsen te bewaken. Door corruptie heeft de politie tot nu toe een oogje dicht geknepen zegt hij: ‘de meeste criminele groepen hebben nauwe banden met de overheid… [via] witwassen door middel van bouw of verschillende vormen van investeringen. (…) De camera’s zijn slechts één aspect, maar de controle die de georganiseerde misdaad vandaag heeft over het politieke proces vormt een bedreiging voor onze fragiele democratie.’

Er zijn relatief veel Albanezen betrokken in de Europese handel in de handel in verschillende soorten drugs, vooral wiet en cocaïne. Dat is een van de redenen dat de Europese landen toetreden van Albanië tot de EU tegenhouden.