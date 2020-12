Albanezen gearresteerd in grote actie tegen cocaïnehandel

Connect on Linked in

De Federale Gerechtelijke Politie in Antwerpen heeft deze week 17 mensen gearresteerd in een onderzoek naar een internationale drugsorganisatie van Albanezen. Het onderzoek leidde eerder tot inbeslagnames van cocaïne in Vlissingen (50 kilo), Antwerpen (57 kilo), en Civitavecchia (Italië, 80 kilo). De zaak staat onder leiding van de onderzoeksrechter in Antwerpen.

7 Albanezen

Op 15 en 16 december zijn in de regio Antwerpen en Brussel verschillende huiszoekingen gedaan. Er zijn 17 personen aangehouden. Negen werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en zitten nog vast: 7 Albanezen, 1 Let en 1 Duitser, in de leeftijd tussen 24 en 35 jaar. De verdenking is dat de groep een belangrijke organiserende rol in de smokkel van cocaïne speelde. Om de drugs uit de haven te halen werden anderen ingeschakeld, aldus het Antwerpse parket.

Tijdens de doorzoekingen zijn ruim 40 kilo cocaïne, een vuurwapen, ruim 218.545 Euro cash en vreemde valuta ter waarde van ongeveer 22.600 euro, verschillende voertuigen en enkele kilo’s cocaïne in een verborgen ruimte in een auto in beslag genomen.

Duitse autoriteiten

Het onderzoek werd eind 2019 geopend door het parket Antwerpen op basis van informatie afkomstig van de Duitse autoriteiten. In het Belgische onderzoek werd een groep personen met de Albanese nationaliteit in kaart gebracht.

Volgens de Antwerpse justitie bracht de criminele organisatie cocaïne vanuit verschillende Zuid-Amerikaanse landen naar Europese havens. De top van deze organisatie zou bij wijze van contrastrategie de landsgrenzen van de verschillende Europese landen hebben gebruikt om zo onder de radar van politie en justitie te proberen blijven. Tijdens het onderzoek werkte de Belgische politie samen met de Duitse, Nederlandse, Albanese en Italiaanse politie.