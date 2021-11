Ali B beroofd van horloge tijdens gewapende overval in Almere

Print This Post

Ali B (40) en zijn chauffeur zijn donderdagavond rond 21.45 bij zijn woning aan de Fokkeboom in Almere het doelwit geweest van een gewapende overval. Dat vertelt de rapper, cabaretier en presentator in een video op Instagram. Hij en zijn gezin zijn ongedeerd gebleven.

Rolex

Ali Bouali zegt dat hij aangaande het politieonderzoek niets kan zeggen, maar wel heeft gegeven wat de overvallers wilden hebben. Tegen Omroep Flevoland zegt hij dat hij is beroofd van zijn Rolex-horloge. Om hoeveel overvallers het gaat is onduidelijk. De donker geklede daders gingen er in een auto vandoor.

In maart werd er in de straat waar Ali B woont een explosief gevonden bij een woning. Ook de woning van de rapper werd toen uit voorzorg ontruimd. De gemeente hing destijds camera’s op bij de woning waar het explosief werd aangetroffen.