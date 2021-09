Alle verdachten Haagse drugsfamilie op vrije voeten

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Haag heeft alle verdachten in de mega-zaak Eemst op vrije voeten gesteld. In juni deed de politie in Den Haag invallen in panden van de in Den Haag beruchte familie A.. Volgens de politie functioneerde deze familie al jaren in de tussenhandel in onder meer cocaïne tussen de straatdealers en de grotere handelaren.

De beslissing van de rechtbank Den Haag komt na de tweede pro forma-zitting.

De verdachten zouden over een periode over een periode van jaren een criminele drugsorganisatie hebben gevormd, met internationale connecties. Het Openbaar Ministerie had zich fel verzet tegen de vrijlating omdat de meeste verdachten een stevig strafblad hebben. Bovendien zou de omzet van de groep jaarlijks vele miljoenen hebben beslagen.

Advocaat Michel van Stratum en andere advocaten hadden in hun pleidooien verwezen naar uitspraken van rechters in soortgelijke drugszaken, waarin de hechtenis ook vroegtijdig is geschorst. De inhoudelijke behandeling zal zeker nog een jaar op zich laten wachten.

De rechtbank vindt het ook niet nodig dat de verdachten huisarrest met electronisch toezicht wordt opgelegd.