‘Allemaal politie met pistolen, dat gaat niet goed vriend’ (VIDEO)(UPDATE2)

De overval in Amsterdam-Noord blijkt door omwonenden te zijn gefilmd. Volgens deze bewoners werd er vanuit het overvallen bedrijf buit in één van de auto’s geladen. De bewoners spraken tijdens het filmen met de 112. De overval en de daaropvolgende klopjacht en schietpartij rondom Broek in Waterland speelde zich af temidden van de gewone drukte op een woensdagmiddag. Vele aanwezigen maakten daarom video’s, die vervolgens rondvlogen op sociale media. De politie zal geruime tijd nodig hebben om alle beelden op bruikbaarheid te sorteren.

De schietpartij op de Meeuwenlaan bij een handel in edelmetalen werd door bewoners gadegeslagen. Ze zagen ook hoe er door een overvaller met een aanvalsgeweer in de lucht werd geschoten.

Een aangehouden verdachte:

Er viel toch nog wat te lachen op deze woensdagmiddag in het centrum van Broek in Waterland: ‘allemaal politie met pistolen, en ik zit met een Marokkaan in de auto, dit gaat niet goed vriend (…) Call of Duty Call of Duty’:

Een van de twee in brand gestoken vluchtauto’s:

De andere vluchtauto die in brand ging:

De schietpartij in het weiland: