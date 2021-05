Dodelijke schietpartij in Broek in Waterland na overval in Amsterdam (UPDATE5) (VIDEO)

Connect on Linked in

In Amsterdam-Noord is er vanmiddag even na 14.00 geschoten op Meeuwenlaan bij de hoek met de Spijkerkade. Getuigen zeggen tegen Crimesite dat er lijkt te zijn geschoten met een AK-47. Daarna is na een achtervolging door politie een schietpartij geweest bij Broek in Waterland, waarbij één persoon is overleden. Volgens de politie zijn er zes verdachten aangehouden, waarvan er twee gewond zijn. Eén verdachte is overleden.

(beeld joost van der wegen)

Verschillende media melden dat er een overval was op een waardetransport. In het pand is een handel in edelmetalen gevestigd. Getuigen zeggen tegen Crimesite-verslaggever Joost van der Wegen dat ze bij het pand aan de Meeuwenlaan mannen zagen lopen. Op zeker moment kwam er politie aangereden. De overvallers zouden zijn gevlucht in twee auto’s waarbij er door hen in de lucht is geschoten met een geweer dat leek op een AK-47. Een van de auto’s was een Audi RS6.

Daarna ontstond een achtervolging door politie van de twee auto’s. Er waren vele politie-eenheden betrokken. Even ten noorden van Amsterdam is een schietpartij geweest na de achtervolging. Daarbij is één persoon overleden en er zijn meerdere mensen aangehouden. In ieder geval één van de vluchtauto’s is daar in brand gevlogen. Vluchtende verdachten die door een weiland renden zijn door de politie beschoten.

Heftige video gemaakt door bewoners in Broek in Waterland. Vijf verdachten rennen over een weiland, terwijl de politie op ze schiet. Alle beelden zometeen op site van ⁦@HartvNL⁩ pic.twitter.com/bESOscbXVh — Sam Hagens (@SamHvNL) May 19, 2021

Op de Galggouw in Broek stond een auto in brand. Volgens NHNieuws reden de overvallers in een Porsche Cayenne en een Audi. Getuigen vertelden NHNieuws dat ze in Broek in Waterland meerdere schoten hebben gehoord.

Op de Meeuwenlaan deed de politie later in de middag een groot forensisch onderzoek.