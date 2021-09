Almelose kruisboogschutter ligt in coma op ic

Connect on Linked in

De man uit Almelo die vrijdagochtend door de politie werd neergeschoten en inmiddels in coma ligt, is de 28-jarige Kenzo K. Hij wordt verdacht van het doden van twee vrouwen van 70 en 52 die in zijn appartement werden gevonden. K. werd neergeschoten door een arrestatieteam, nadat hij vanaf zijn balkon met een kruisboog op omstanders schoot. Hij werd door een politiekogel in zijn borst geraakt. Dat schrijft RTV Oost.

Niet aanspreekbaar

Kenzo K. werd vrijdag aangehouden in zijn appartement aan de M. Th. Steynstraat in Almelo nadat hij even daarvoor met ontbloot bovenlijf en een kruisboog in zijn hand op zijn balkon op voorbijgangers schoot. Pogingen van agenten om met de man in contact te komen waren tevergeefs, waarna een arrestatieteam de man neerschoot. K. ligt sindsdien in coma op de intensive care en kan voorlopig niet worden verhoord. Zijn toestand zou stabiel zijn, maar hij is niet aanspreekbaar.

Twee doden, één gewonde

Na de arrestatie van K. werden in het appartement de lichamen ontdekt van de 70-jarige buurvrouw van K. en haar 52-jarige nicht. Ze zouden zijn doodgestoken. Een 33-jarige thuiszorgmedewerker uit Rijssen wist via het balkon te ontsnappen en raakte gewond.

Psychoses

Volgens RTV Oost leed Kenzo K. al langer aan psychoses en zou hij eerder naakt door Almelo hebben rondgelopen. Hij was bekend hij hulpinstanties en werd meerdere keren opgenomen, maar er kon nog geen juiste hulp worden geboden voor zijn problematiek.