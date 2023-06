Alweer explosie in zelfde wijk in Rotterdam

Connect on Linked in

In Rotterdam heeft afgelopen nacht weer een explosie plaatsgevonden in de Beverwaard. Een deur raakte daarbij beschadigd. Het was alweer de derde ontploffing in dezelfde wijk.

Beeld is ter illustratie (foto Joost van der Wegen)

Beschadigd

De explosie vond in de nacht van zaterdag op zondag plaats in de Meezenbroekstraat in Rotterdam-Beverwaard. Dit meldt RTV Rijnmond. Hierbij raakte een schuurdeur van een berging licht beschadigd. De politie vermoedt dat de explosie is veroorzaakt door zwaar vuurwerk.

Onderzoek

De forensische opsporing het Team Explosieven Veiligheid hebben ter plekke sporenonderzoek gedaan. Ook zijn beelden van beveiligingscamera’s van omwonenden bekeken.

Het gaat om de derde explosie in een week in dezelfde wijk.