Ambtenaar aangehouden voor verkopen kentekeninformatie

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Volgens het Openbaar Ministerie in Den Bosch heeft de Rijksrecherche maandagochtend een medewerker van de gemeente Meierijstad aangehouden op verdenking van corruptie. De 33-jarige man zou tegen betaling kentekeninformatie hebben verkocht.

Informatie

Het parket zegt dat het onderzoek begon nadat er bij de Rijksrecherche informatie was binnengekomen over de ambtenaar. Vanwege zijn werk kon hij kentekens nagaan en hij zou die informatie tegen betaling aan onbevoegden leveren.

Tenaamstellingen

Het zou gaan om kentekeninformatie en informatie over tenaamstellingen. Hoe vaak dit precies is voorgekomen is nog onderwerp van onderzoek.

In de zaak is maandag ook een 33-jarige man uit Tilburg aangehouden. Hij zou samen met ambtenaar betrokken zijn bij de handel en als een soort tussenpersoon voor afnemers hebben gefungeerd.

Deze man is dinsdag na verhoor in vrijheid gesteld. Hij blijft wel verdachte in de zaak. De ambtenaar zit nog steeds vast.