Ambtenaren te koop voor Rolex en visreisjes

De rechtbank in Amsterdam heeft drie voormalige ambtenaren van de gemeente Amsterdam schuldig bevonden aan ambtelijke corruptie. De mannen lieten zich fêteren door bedrijven die bouwprojecten gunden. Ze hebben volgens de rechtbank hun positie als ambtenaar misbruikt om zichzelf te verrijken. Twee van hen hebben ook hun ambtsgeheim geschonden.

Tienduizenden euro’s

Een 56-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 maanden, waarvan 1 maand voorwaardelijk. Zijn 58-jarige ex-collega is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 weken, waarvan twee voorwaardelijk. Een derde ex-collega (68) heeft een taakstraf van 180 uur opgelegd gekregen. De ambtenaren werkten bij het ingenieursbureau van de gemeente en bij de directie Omgevingsmanagement.

SAIL 2015

Het onderzoek van de Rijksrecherche begon naar aanleiding van anonieme informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Ook kreeg de Rijksrecherche in het voorjaar van 2016 een anonieme brief van de eigenaar van een bedrijf dat een aanbesteding had gedaan voor herstel van een walmuur in het centrum van Amsterdam. Hij had één van de verdachte ambtenaren gezien bij SAIL 2015 op een boot met de directeur van een concurrerend bedrijf dat de een paar weken later de aanbesteding gegund kreeg. De schrijver van de brief merkte op daar ‘een raar gevoel’ bij te hebben gehad.

Rolex

De 56-jarige man verkreeg in minder dan vier jaar tijd meer dan 65.000 euro voordeel via verschillende aannemers. Het doel was om een voorkeursbehandeling te krijgen bij de vergunning van gemeentelijke opdrachten. De man liet op kosten van verschillende aannemers onder meer de woning van zijn partner verbouwen. Ook accepteerde hij kostbare, luxe goederen zoals televisies, een Rolex en een Apple Watch, en liet hij zich fêteren. Als tegenprestatie bevoordeelde hij de bedrijven ook daadwerkelijk.

Visreizen

De 58-jarige man verkreeg in vijf jaar tijd ongeveer 37.000 euro. Ook hij liet verbouwingen uitvoeren op kosten van aannemers. Bovendien liet hij zich fêteren op twee kostbare visreizen naar het buitenland.

De 68-jarige man verkreeg in 10 jaar tijd 14.000 euro voordeel. Hij werd getrakteerd op boottochtjes, een etentje en golfpartijen.

De 58-jarige man moet ruim 47.000 euro betalen en de 68-jarige man moet ruim 13.000 euro betalen. Dat is het resultaat van de uitspraak in de ontnemingsprocedures. De behandeling van de ontnemingsvordering in de zaak van de 56-jarige man loopt nog.

De verdachten zijn nog op vrije voeten. De feiten zijn al van enige tijd geleden en de rechtbank vindt dat de redelijke termijn is overschreden. Daarom vallen de straffen wat lager uit.