Amerikaan die 38 jaar onterecht vastzat vrijgelaten na nieuw dna-bewijs

Een Amerikaanse man die bijna vier decennia in de gevangenis vastzat voor moord is vrijgelaten nadat nieuw dna-bewijs op een andere dader wees. De 69-jarige Maurice Hastings zat ruim 38 jaar onterecht vast voor de moord op Roberta Wydermyer in Californië in 1983 en twee pogingen tot moord. Uit nieuw dna-bewijs bleek dat een andere man die in 2020 in de gevangenis stierf de daadwerkelijke dader was.

Doodstraf

Hastings werd in 1988 veroordeeld tot levenslang voor de moord op Roberta Wydermyer in Californië en twee pogingen tot moord. Eerder eisten officieren van justitie de doodstraf tegen Hastings, maar een tweede jury veroordeelde hem tot levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating. Wydermyer werd in 1983 dood gevonden in de kofferbak van haar auto met een schotwond in het hoofd. Ze was seksueel misbruikt.

Verzoek afgewezen

Bij de autopsie van het slachtoffer werd sperma aangetroffen in een monduitstrijkje. Hastings heeft altijd zijn onschuld volgehouden. Een verzoek om dna-onderzoek van het uitstrijkje in 2000 werd afgewezen door de officier van justitie.

Dna-match

Uiteindelijk diende Hastings in 2021 een claim van onschuld in bij de DA’s Conviction Integrity Unit en uit dna-testen in juni bleek dat het sperma niet van hem was. Het dna-profiel matchte met een man, die was veroordeeld voor een gewapende ontvoering van een vrouw in een kofferbak van een auto.

Nadat zijn veroordeling uit 1988 op 20 oktober werd ingetrokken, zei Hastings tegen verslaggevers dat hij niet verbitterd was en van de rest van zijn leven wilde genieten.