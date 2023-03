Amerikaan zat 34 jaar onterecht in de cel voor overval (VIDEO)

Connect on Linked in

Een man uit Florida die 400 jaar gevangenisstraf uitzat voor een gewapende overval is maandag de gevangenis uitgelopen nadat een rechter zijn straf had ingetrokken op basis van nieuwe bevindingen. Volgens de rechter waren bewijsvoering en onderzoek in de zaak zeer gebrekkig geweest. Sidney Holmes (57) zat meer dan 34 jaar achter de tralies voor een carjacking in 1988 nabij Fort Lauderdale.

Moeder

Na zijn vrijlating kon hij zijn moeder buiten de hoofdgevangenis van Broward County omhelzen. ‘Ik wilde de hoop nooit opgeven’, zei Holmes tegen verslaggevers. ‘Ik wist dat deze dag vroeg of laat zou komen, en vandaag is de dag.’

In 2020 nam Holmes contact op met de Broward State Attorney’s Office Conviction Review Unit en het Innocence Project om te zeggen dat hij feitelijk onschuldig was. Daarna ging de bal aan het rollen. Aanklagers zijn er nu vast van overtuigd dat hij het niet heeft gedaan. Identificatie door getuigen rammelde en hij had een solide alibi.

Oldsmobile

In de zomer van 1988 zag een getuige hem rijden achter het stuur van een bruine Oldsmobile Cutlass uit de jaren 70. Drie weken eerder waren de broer van deze getuige man en een vrouw beroofd door mensen in een soortgelijk voertuig. De politie richtte zich snel op Holmes. Hij had een veroordeling voor zijn rol als chauffeur bij twee gewapende overvallen in 1984. Hij werd in 1988 opgepakt.

Het slachtoffer zei dat op 19 juni 1988 een Oldsmobile achter zijn auto stopte en dat twee mensen hem onder schot namen. Een bestuurder bleef achter het stuur van de auto van de verdachten, zei hij. Holmes zou die chauffeur zijn geweest.

Kofferbakslot

De politie stelde vast dat het voertuig van de overvallers vermoedelijk een Oldsmobile Cutlass uit de jaren 70 was. De auto had een gat waar het slot van de kofferbak zou hebben gezeten. Maar de auto van Holmes had een kofferbakslot.

Er waren zes mensen bereid om te getuigen dat Holmes die dag in het huis van zijn ouders in Zuid-Florida was om vaderdag te vieren toen de misdaad plaatsvond. Een commissie die de zaak onderzocht stelde verder vast dat er fouten waren gemaakt bij de identificatie van Holmes. Die werd na een ondeugdelijke procedure op basis van zes foto’s herkend door een getuige.