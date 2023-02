Amerikaanse journalist doodgeschoten na moord

Connect on Linked in

Een man in Florida heeft een 9-jarig meisje doodgeschoten, en een verslaggever van een lokale nieuwszender. De verdachte is een 19-jarige man. Hij zou eerder op de dag ook een vrouw om het leven hebben gebracht.

door Joost van der Wegen

Foto: de 19-jarige verdachte van de schietpartijen (beeld politie Orlando)

Neergeschoten

In de Amerikaanse stad Orlando gingen twee medewerkers van de nieuwszender Spectrum News 13 op de melding van een moord af, die eerder op woensdag plaats zou hebben gevonden. Daarbij kwam even na 11.00 een vrouw om het leven.

Op de locatie in de staat Florida aangekomen, later op dag, werden de journalisten neergeschoten. Een van hen overleed aan zijn verwondingen. Een ander verkeert nog in kritieke toestand. Hun identiteit is door de zender nog niet bekendgemaakt.

Kind

Later heeft dezelfde schutter een moeder en een 9-jarige kind hebben beschoten, in een huis in de omgeving. Het 9-jarige kind bezweek aan haar verwondingen.

Strafblad

De 19-jarige Keith Melvin Moses werd in verband met de schietpartijen door de politie aangehouden. Hij is aangeklaagd voor drie moorden. De man heeft een lang strafblad en is onder meer veroordeeld voor wapenincidenten en inbraak.

Het is nog onduidelijk wat het motief voor het geweld was.