Amerikaanse rapper dood na woningoverval

De Amerikaanse rapper Pop Smoke (20) is in de nacht van dinsdag op woensdag overleden na een woningoverval in zijn huis in Los Angeles. Volgens de politie drongen onbekenden binnen ergens voor 05.00 in de morgen.

911

Pop Smoke was thuis in Hollywood toen twee mannen binnendrongen die meerdere schoten losten. Zeker één van hen was gemaskerd. Of het bekenden waren van de rapper is niet duidelijk. Ze zijn te voet gevlucht. Iemand in de woning belde een vriend aan de oostkust van de Verenigde Staten die 911 belde. Minuten later waren politie en ambulance ter plaatse maar zij konden niets meer voor de rapper doen.

In de Verenigde Staten was Bashar Barakah Jackson sinds afgelopen zomer een sensatie omdat het nummer Welcome to the Party overal te horen was. In juli bracht hij zijn eerste album uit, Meet the Woo. Hij werkte al samen met Nicki Minaj en Travis Scott. Nicki Minaj zong een remix. Zijn tweede album stond deze maand op 7 in de Billboard 200 chart.

Drill-rap

Pop Smoke komt voort unit de drill-rap scene in Brooklyn, New York. Hij is een kind van Panamese en Jamaicaanse ouders, en woonde in Canarsie in een zeer bescheiden duplex. In Hollywood verbleef hij in een gehuurde vier-kamer woning met zwembad en ruim uitzicht op de Hollywood Hills. De huurder voor hem was was een actrice in de Real Housewives of Beverly Hills.

Pop Smoke had hier en daar problemen met de wetshandhaving. In januari werd hij kort gearresteerd omdat hij in een gestolen Rolls Royce (van 375.000 dollar) van Californië naar New York was gereden. Daarvoor liep hij enige tijd met een enkelband na een verdenking voor een verboden wapenbezit, waar hij van werd vrijgesproken.