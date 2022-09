Amerikaanse rapper doodgeschoten in restaurant (VIDEO)

Connect on Linked in

In Los Angeles is maandag de Amerikaanse rapper Rakim Allen alias PnB Rock (30) doodgeschoten. Verschillende media berichten dat hij met zijn vriendin aan het eten was in een restaurant toen daar een gewapende overval plaatsvond. De rapper werd getroffen en in allerijl naar een ziekenhuis vervoerd maar overleed onderweg aan zijn verwondingen.

Toen de rapper in het fast food restaurant in Inglewood, in het zuidelijke deel van de stad Los Angeles, aan het eten was, kwam er één dader binnenlopen die direct op hem afliep, aldus de politie. Na de schoten nam hij spullen van het slachtoffer mee. Daarna liep de dader weer weg en stapte in een auto, waar de politie dinsdag nog geen beschrijving van kon geven. Er is geen verdachte aangehouden. Voorzover bekend zijn er geen andere slachtoffers gevallen.

Rakim Allen komt uit Philadelphia. In 2016 had hij een hit met het nummer Selfish.