Amerikaanse rapper doodgeschoten na vrijlating uit gevangenis

Een Amerikaanse rapper is deze week in Miami doodgeschoten, kort nadat hij uit de gevangenis was vrijgelaten. De aanslag zou voortkomen uit conflicten tussen drugsgangs in de stad.

Beeld: Youtube-video

Veertig kogels

De Amerikaanse rapper ‘Baby Cino’ is woensdag om het leven gekomen, toen hij enkele minuten nadat hij de gevangenis had verlaten, met veertig kogels werd beschoten vanuit een andere auto.

De 20-jarige rapper was opgehaald door een vriend. Hij werd onder meer geraakt in zijn hoofd. Ook zijn vriend, die hem met een rode Nissan was komen ophalen, raakte door de aanslag gewond. De schietpartij vond plaats op een snelweg, tijdens spitsuur.

Aangehouden

Timothy Starks, zoals Baby Cino’s echte naam luidt, was een dag eerder aangehouden voor het illegale bezit van een wapen. Hij was op borgtocht vrijgelaten.

De krant Miami Herald schrijft op basis van meerdere politiebronnen dat Starks een connectie zou hebben met de ‘Boss Life’-gang in de wijk Little Haiti. Leden hiervan maakten zich eerder schuldig aan de handel in crack en heroine, blijkt uit onderzoek van justitie.

De politie onderzoekt of de moordaanslag te maken heeft met eerdere conflicten tussen lokale gangs. In januari werd de rapper Wavy Navy Pooh ook doodgeschoten, terwijl hij in zijn auto zat.