Amerikaanse rapper opgepakt nadat hij moord in videoclip bekent

Een opkomende rapper uit Las Vegas is door de politie opgepakt nadat hij in een videoclip een moord uit 2021 opbiechtte. Het gaat om de 25-jarige rapper The Biggest Finn4800 (echte naam Kenjuan McDaniel), die wordt beschuldigd van een schietpartij waarbij de 32-jarige Randall Wallace op 18 september 2021 om het leven kwam.

Voertuig

Volgens de autoriteiten kreeg het slachtoffer op de bewuste dag in Las Vegas ruzie met drie onbekende verdachten, die hem vervolgens neerschoten in een appartementencomplex. Verdachte Kenjuan McDaniel kwam eerder bij de politie van Las Vegas in beeld vanwege zijn connectie met een voertuig dat overeenkwam met de beschrijving van een voertuig dat tijdens het misdrijf werd gebruikt, maar er was te weinig bewijs om hem aan te houden.

Rapvideo

Totdat een rechercheur van de politie van Las Vegas in juli 2023 op de videoclip Fadee Free stuitte van rapper The Biggest Finn4800 (oftewel Kenjuan McDaniel). In de clip die op 19 juli op YouTube werd geplaatst, rapt The Biggest Finn4800 (naar het Nederlands vertaald): ‘Ik ben de reden waarom hij dood is, we beschimpen hem nog steeds als hij sterft / niet de reden dat hij dood is, dus vier de reden waarom zijn moeder huilt’.

Gelijkenissen

Maar ook: ‘Bracht het met dat vuur, hoor dat ‘ah’, zie je lichaam trillen’. Die tekst komt volgens de politie overeen met het feit dat het slachtoffer trilde toen hij stierf, nadat hij was neergeschoten. Volgens de recherche toont de videoclip en tekst voldoende gelijkenis met de details van de moord en bekent Kenjuan McDaniel de moord in zijn teksten. Ook verklaart de politie dat The Biggest Finn4800 in het nummer verwijst naar een bijnaam die toebehoorde aan het slachtoffer.

Arrestatie

McDaniel werd op 29 augustus opgepakt door de politie van Las Vegas op verdenking van moord. Hij verscheen donderdag voor het eerst voor de rechtbank die zijn voorarrest heeft verlengd. Komende donderdag staat een voorlopige hoorzitting gepland.

The Biggest Finn4800 is een opkomende rapper die met Fadee Free pas zijn eerste nummer uitbracht.