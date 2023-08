Amerikaanse rechter schiet zijn vrouw dood tijdens een ruzie

Connect on Linked in

Een Amerikaanse rechter is eind vorige week aangehouden, verdacht van de moord op zijn vrouw. Tijdens een ruzie schoot hij haar dood. Na het betalen van een borgsom van een miljoen dollar is hij tot zijn rechtszaak op vrije voeten.

Door Joost van der Wegen

Holster

De 72-jarige rechter Jeffrey Ferguson zou zijn vrouw op de avond van 10 augustus hebben doodgeschoten tijdens een ruzie, voor de ogen van zijn meerderjarige zoon. Hij schoot de 56-jarige Sheryl Ferguson door haar borst, met een 40-millimeter pistool dat hij uit een holster haalde dat was bevestigd aan zijn enkel. De rechter zou op dat moment onder invloed zijn geweest, blijkt uit documenten van de plaatselijke rechtbank.

Miljoen

De politie kon de man dezelfde avond nog zonder problemen aanhouden. De Californische rechter is aangeklaagd voor moord, gebruik van een wapen, en het toebrengen van lichamelijk letsel met een wapen, de dood tot gevolg hebbende. Hij kan 40 jaar gevangenisstraf krijgen.

De rechter kwam op borgtocht vrij, die was bepaald op een miljoen dollar. Zijn zaak komt op 1 september voor.

In het huis van de rechter in een luxe wijk van de stad Anaheim werden 47 wapens gevonden, en 26.000 stuks munitie. Bij ABC News is te zien dat onder meer om automatische wapens gaat.

Ferguson was in het Californische Orange County in 2020 opnieuw verkozen, en was sinds 2015 actief in zijn functie.