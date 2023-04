Zanger/gitarist Neil Hagerty (57) vervolgd voor verwonden agenten

Connect on Linked in

De Amerikaanse zanger en gitarist Neil Hagerty (57) van alternative rockband Royal Trux wordt in zijn eigen land vervolgd voor het verwonden van drie politieagenten. Hagerty is donderdag door Amerikaanse aanklagers in Denver beschuldigd van drie misdrijven. Hij verscheen vrijdag voor de rechtbank van Denver District Court.

Neil Hagerty werd op 14 april gearresteerd in Denver (Colorado) nadat hij drie politieagenten verwond zou hebben. Het incident vond plaats toen de politie afkwam op een melding van een “welzijnscontrole” in North Pennsylvania Street.

Badge afgescheurd

De agent die op de melding afkwam was op straat in gesprek met de melder, toen Hagerty vervolgens uit een flatgebouw stormde en de politieagent aanviel. Daarbij zou hij diens politiebadge afgescheurd hebben en daarmee de agent in zijn keel hebben gesneden, aldus de politie van Denver. Tegelijkertijd probeerde Hagerty het vuurwapen van de agent uit de holster te trekken.

Taser

De gewonde agent riep om versterking, waarna Hagerty doorging met vechten en nog twee agenten verwondde. Van een van hen probeerde hij de taser af te pakken, waarna hij werd gearresteerd. De drie agenten werden in het ziekenhuis behandeld aan snij- en schaafwonden. Ze liepen geen zware verwondingen op.

Hagerty wordt beschuldigd van drie misdrijven: één poging tot tweedegraads aanval op een agent, twee pogingen om een ​​agent te ontwapenen en twee overtredingen van verzet bij arrestatie.

Royal Trux

Het duo Royal Trux bracht in 2019 het album White Stuff uit, hun eerste nieuwe album in bijna 20 jaar. De band zou dat jaar op tournee gaan, maar de data werden uitgesteld vanwege ‘enkele onopgeloste problemen die voortkwamen uit een eerdere arrestatie’, waarbij Hagerty’s bandlid en ex-vriendin Jennifer Herrema betrokken was. De tour werd uiteindelijk geannuleerd.

Neil Hagerty speelt ook in de rockband The Howling Hex. In het verleden was hij actief in onder meer garagerockband Pussy Galore.