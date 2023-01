Amerikanen uit LA gepakt voor smokkelen wiet naar Engeland

Connect on Linked in

De Britse politie waarschuwt reizigers om geen drugs te smokkelen vanuit het Amerikaanse Los Angeles. In de afgelopen periode zijn meerdere mensen gearresteerd die van deze smokkelroute gebruikmaakten.

Aangehouden

Twee Amerikanen werden dinsdag op het Londense vliegveld Heathrow aangehouden met in hun bezit tientallen kilo’s cannabis. In de afgelopen tijd zijn in totaal 11 Amerikanen aangehouden, in bezit van bij elkaar 400 kilo wiet. Negen van hen zijn inmiddels aangeklaagd. Zij brachten gemiddeld 30 tot 50 kilo met zich mee.

Legaal

In de Amerikaanse staat Californië is het telen van wiet legaal. In het Verenigd Koninkrijk is dit niet zo, waardoor er een hogere prijs voor kan worden gekregen. Dit leidt tot hogere winsten voor misdaadgroepen in Engeland, stelt de landelijke drugspolitie in dat land in een bericht. Ze waarschuwt Amerikanen geen drugs het land in te smokkelen, omdat er daar strenge straffen op staan.