Amersfoorter (18) gewond na ontvoering door groep mannen

De politie is op zoek naar vier tot vijf mannen die vrijdagavond een 18-jarige man in Amersfoort in een bestelbus hebben ontvoerd. Het slachtoffer werd rond 18.00 op de Weberstraat in de Keistad door een groep mannen in een grijze bestelbus getrokken en meegenomen. Een half uur later trof een automobilist hem gewond aan op de Doornseweg (N227) en alarmeerde de politie.

Geblindeerde ramen

De 18-jarige Amersfoorter werd vrijdagavond rond 18.00 in een grijze bestelbus met geblindeerde ramen getrokken. Een half uur later trok het slachtoffer de aandacht van een passerende automobilist. Deze getuige alarmeerde de politie. Het slachtoffer vertelde dat hij door een groep van vier tot vijf mannen in de bestelbus was getrokken en mishandeld.

Op de N227 is hij op een parkeerstrook ter hoogte van hectometerpaal 2.6 uit de auto gezet. De Amersfoorter raakte gewond.

Getuige

Een getuige heeft gezien dat de grijze bestelbus ongeveer 10 minuten op de Weberstraat heeft gestaan. Een groep van vier tot vijf mannen stond bij de bus. Een van deze personen droeg een oranje/rood kleurige trui.

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over de ontvoering, de grijze bestelbus of in het bezit zijn van dashcambeelden.