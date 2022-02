‘Amersfoorts drugslab produceerde voor 750.000 euro per maand’

Connect on Linked in

Een amfetaminelab dat eind oktober door de politie is aangetroffen op een bedrijventerrein in Amersfoort heeft maandelijks ter waarde van 750.000 euro geproduceerd. Het lab staat afgaande op de omvang en de professionaliteit volgens een officier van justitie in de top drie van de recent ontdekte drugslabs. De officier zei dit volgens RTV Utrecht dinsdag op een voorbereidende rechtszitting in het proces tegen twee verdachten.

(beeld uit archief)

Ketel

Zij werden op 25 oktober aangehouden toen zij het pand aan de Zwaaikom in het Amersfoortse Industriekwartier verlieten. In een ruimte in het pand vond de politie vaten en andere materialen voor het produceren van synthetische drugs. In een grote kookketel zat 1.300 liter grondstof voor amfetamine. De verdachten waren volgens het OM bezig geweest met het opstarten van het destillatieproces.

Volgens justitie is er vanaf begin juli vorig jaar drugs geproduceerd. Bij de politie waren klachten binnengekomen van omwonenden over een indringende stank.

Stank

De verdachten zijn de 45-jarige Hagenaar M.P. en medeverdachte D.K.. Justitie vermoedt dat ze deel uitmaakten van een groter landelijk opererend netwerk. Er loopt nog onderzoek naar de vertakkingen van dat netwerk.

P. heeft verklaard dat hij wel in het pand was maar niets te maken had met het lab. Maar justitie ziet onder meer dna-bewijs tegen hem en de medeverdachte. De twee kregen van de rechtbank te horen dat ze voorlopig vast moeten blijven zitten. De rechtbank vindt de bewijzen te ernstig en bovendien acht zij de kans op herhaling groot. P. heeft een aanzienlijk strafblad.

Twee Amersfoortse broers, eigenaren van het pand, zijn op vrije voeten. Het OM heeft nog niet besloten of zij ook voor de rechter worden gebracht.