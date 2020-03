Amfetamine-laboratorium in zeecontainer

Connect on Linked in

Nadat de politie af was gekomen op een melding over rookontwikkeling bij een loods in Weert is een amfetaminelab ontdekt. In de nacht van maandag op dinsdag traden agenten binnen op een terrein aan de Leukerstraat.

Het lab stond in een zeecontainer in de loods en was in werking toen de politie arriveerde.

Een 46-jarige man die in de buurt van de loods aanwezig was is aangehouden als verdachte. Dinsdagochtend was de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) aanwezig om onderzoek te doen en te beginnen met de ontmanteling van het drugslab.

Een onderzoek naar de achterliggende personen is gaande.