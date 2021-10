Amfetaminelab in Nijmeegse woonwijk, twee verdachten opgepakt

Connect on Linked in

De politie heeft zaterdagmiddag in een woning aan de Korte Bredestraat in Nijmegen een amfetaminelab aangetroffen. Een arrestatieteam deed rond 16.30 een inval in de woning die volledig in de steigers staat voor onderhoud. Volgens Omroep Gelderland zijn er twee verdachten aangehouden.

De woning waar het lab gevonden is staat middenin een woonwijk. Experts van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) hebben onderzoek in de woning verricht. Het drugslab wordt zondag verder ontmanteld. Naast vele jerrycans en vaten is ook een bestelbusje door de politie in beslag genomen.

Het is nog onduidelijk hoe lang het speedlab in de woning was gevestigd. Volgens buurtbewoners werd het pand rond 2014 gekocht door de huidige eigenaar. Daarna woonde er niemand meer in. Wel vonden er jarenlang renovaties plaats.