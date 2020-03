Amfetaminelab ontmanteld in Twente

Connect on Linked in

In Hengelo is zondagavond een laboratorium gevonden waar amfetamine werd gemaakt. De ontdekking werd gedaan in een lopend onderzoek van de politie in Den Haag. Het amfetaminelaboratorium was gevestigd in een schuur aan de Topweg. Er zijn vijf mannen aangehouden.

(Beeld uit archief)

De verdachten zijn een 32- jarige man uit Den Haag en drie mannen van 20, 57 en 43 jaar oud uit Arnhem. Korte tijd later werd nog 27-jarige man uit Hengelo aangehouden.

Het laboratorium was in gebruik. Er werd vooral amfetamine-olie geproduceerd. Volgens deskundigen van de politie gaat het om een flinke productielocatie met een behoorlijke capaciteit om amfetamine-olie te maken. Ook was er een hoeveelheid grond- en afvalstoffen aanwezig. Hoeveel amfetamine-olie er is gevonden wil de politie niet zeggen.

De vijf mannen worden op woensdag 11 maart voorgeleid aan de rechter-commissaris.