Amfetaminelabs in Tilburg en Anna Paulowna aangetroffen

De politie heeft vrijdagochtend twee mannen van 26 en 55 in Tilburg aangehouden op verdenking van de productie van amfetamine. Dankzij een tip van de Belgische politie werd in een woning aan de Ringbaan-Zuid een drugslab aangetroffen met ruim 25 kilo amfetaminepasta (foto onder). Dinsdag werd in Anna Paulowna ook al een speedlab ontmanteld met 500 liter amfetamine-olie (foto boven).

Tegenover politiebureau

Dankzij een tip van de politie in Turnhout deden Nederlandse agenten vrijdagochtend rond 09.00 een woninginval aan de Ringbaan-Zuid in Tilburg, op steenworp afstand van het politiebureau. Een van de bewoners probeerde te vluchten, maar stuitte bij de achterdeur op een agent. In de woning werd een tiental xtc-pillen gevonden. In de schuur van de woning werd 25 kilo amfetaminepasta aangetroffen. Dit werd geproduceerd in emmers op de vloer. In de schuur werd een kristallisatielab aangetroffen.

Half miljoen euro

Dinsdag ontmantelde de politie in Anna Paulowna ook een drugslaboratorium met daarin 500 liter amfetamine-olie. Daarbij werden meerdere waardevolle goederen in beslag genomen, zoals een Ford Mustang Shelby, een jeep en twee jetski’s. De inbeslaggenomen amfetamine-olie heeft een straatwaarde van ruim een half miljoen euro. Er werden geen personen aangetroffen.