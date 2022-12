Amsterdam: 17-jarige jongen overlijdt door schietpartij

Connect on Linked in

In Amsterdam is vrijdagavond een 17-jarige jongen overleden na een schietpartij. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Er kwam rond 22.30 een melding binnen bij 112 over een gewonde. Het incident gebeurde aan de Haardstee in Amsterdam-Zuidoost.

Ter plaatse is geprobeerde de jongen te reanimeren maar even later overleed hij.

Over de toedracht is het meeste nog onduidelijk. De politie onderzoekt of de schoten een hal of in een woning vielen. Mogelijk komt er zaterdag nadere informatie beschikbaar.