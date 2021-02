Amsterdam heft drugspolitieteam haven op

Connect on Linked in

Amsterdam heft een speciaal politieteam op, dat onder meer verantwoordelijk is voor drugsonderzoeken in de haven. Ze doet dit vanwege capaciteitsproblemen bij het korps, en omdat grootschalige drugssmokkel in de hoofdstad mee lijkt te vallen.

Speciaal team

De Amsterdamse politie kampt met een capaciteitstekort. Daarom verdwijnt een speciaal onderdeel van de Amsterdamse politie, dat opsporingsonderzoeken draait in de transportsector, taxibranche en in de haven. In totaal gaat het om dertig agenten die nu voor de wijkteams in de stad gaan werken. Dit meldt stadszender AT5 zaterdag.

Onderschept

In een reactie laat de politie weten ‘nog geen zorgwekkende signalen van een omvangrijke drugssmokkel in de haven van Amsterdam te hebben.’

In het Amsterdamse havengebied werd in 2020 ruim 1300 kilo cocaïne onderschept, blijkt uit cijfers van de Douane.

Tekort

Een woordvoerder van de politie meldt AT5 dat de maatregelen als gevolg van de reorganisatie niet lichtzinnig zijn genomen: ‘Het tekort aan capaciteit en de nog steeds constante worsteling om de minimale politiebezetting in de wijken te vullen, maakt dat de politie zich genoodzaakt vindt deze maatregelen te nemen. De politie wil zichtbaar en in de haarvaten van de samenleving blijven en acht deze maatregelen helaas noodzakelijk.’

Niet gelukkig

Burgemeester Femke Halsema (GroenLinks) liet eerder weten niet gelukkig te zijn met de gedwongen keuze: ‘De driehoek onderkent dat een aantal van deze maatregelen pijn zal doen. Dat is met name aan de orde daar waar specialistische taken worden overgeheveld naar de basisteams.’