In Amsterdam-Noord zijn binnen een dag twee explosies geweest. Even na het middaguur kreeg de politie een melding over een knal in een portiek in Waterlandpleinbuurt. Dat was de tweede van deze woensdag.

Het gebeurde op de Westerduinenstraat, waar volgens getuigen tegen AT5 vanochtend om 05.20 ook al een explosief was afgegaan.

Waarschijnlijk ging het om een zelfgemaakt explosief van zwaar vuurwerk. Ruiten van verschillende woningen hebben schade opgelopen.