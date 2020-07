Amsterdam-West: man in been geschoten

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in Amsterdam-West is woensdagavond rond 20.00 een man gewond geraakt. Het gebeurde bij een café in de Vespuccistraat. De schutter schoot meerdere keren. Daarna ging hij er vandoor op een scooter.

Het slachtoffer werd in zijn been of benen geraakt. Hij werd overgebracht naar een ziekenhuis. De politie zette in de omgeving een ruime plaats delict af.

In de straten rondom de Mercatorbuurt hield de politie een klopjacht om de dader te vinden. Het zou gaan om een licht getinte en kleine man.