Amsterdammer (32) opgepakt voor liquidatie “Appie” Belhadj in 2016

De 29-jarige Abderrahim “Appie” Belhadj werd op maandag 9 mei 2016 door meerdere schoten om het leven gebracht op een galerij van de flat Kikkenstein. Het slachtoffer was meerdere keren geraakt in zijn borst en in zijn hoofd. Voor de liquidatie is Jason L., alias rapper Djaga Djaga in hoger beroep tot achttien jaar cel veroordeeld. Belhadj stond op een dodenlijst en praatte daarover met de politie.

Marengo-proces

De moord op Abderrahim Belhadj maakt deel uit van het liquidatieproces Marengo, dat draait om zes onderwereldmoorden rond de criminele organisatie van de tot levenslang veroordeelde Ridouan Taghi. Volgens het OM had Taghi opdracht gegeven Belhadj te liquideren omdat hij twee blokken cocaïne zou hebben gestolen. Dat Taghi medepleger was van de moord op Belhadj in het deelonderzoek Aker achtte de rechtbank echter niet bewezen.

90 dagen langer vast

De raadkamer van de Amsterdamse rechtbank heeft vrijdag het voorarrest van de 32-jarige Amsterdammer die verdacht wordt van betrokkenheid bij de liquidatie van Belhadj met drie maanden verlengd. Volgens het OM hebben nieuwe feiten en omstandigheden geleid tot heropening van het onderzoek. ‘In het belang van het onderzoek zullen er nu verder geen overige mededelingen worden gedaan’, meldt het OM.

Pgp-berichten

In mei 2020 werd al bekend dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) meer pgp-berichten over liquidaties in Marengo had ontcijferd. Volgens het OM ging dit om communicatie tussen de broers Saïd, Mohamed en Zaki Razzouki. Justitie kondigde toen aan dat er voor enkele van de zeventien verdachten waarschijnlijk nog moorden bij zouden komen in de tenlastelegging: die op Samir Jabli (op 1 december 2014 in Amersfoort), op Mohamed Alarasi (op 20 januari 2014), en op Abderrahim Belhadj.

Zie ook:

‘Liquidatie “Appie” Belhadj toegevoegd aan Marengo-proces’