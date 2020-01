Advies: veroordeling rapper JayJay in stand laten

Connect on Linked in

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft dinsdag geadviseerd om de veroordeling tot 18 jaar cel van Jason “JayJay” L. (27) in stand te laten. L. is veroordeeld voor medeplegen van moord op Abderrahim (“Appie”) Belhadj op een galerij van de flat Kikkenstein in Amsterdam-Zuidoost.

Vip-dek

L. werd door het gerechtshof veroordeeld tot ruim 18 jaar cel voor de moord, die door een onbekend gebleven schutter(s) werd uitgevoerd.

Op 9 mei 2016 kwamen L. en het slachtoffer elkaar ’s nachts tegen op het vip-dek in Club Air in Amsterdam. Nadat Belhadj Club Air had verlaten begon L. een WhatsApp-gesprek met hem. Dat gesprek zou duren tot het moment waarop het slachtoffer is doodgeschoten. In het gesprek deed L. alsof hij in het gezelschap was van drie vrouwen en hij nodigde Belhadj uit zich bij hen te voegen in een woning in de Bijlmer in de flat Kikkenstein. Het slachtoffer ging op de uitnodiging van de verdachte in. In de loop van het gesprek dirigeerde de verdachte het slachtoffer naar het laatste portiek van de flat.

Jason L. was toen al lang en breed op weg naar Rotterdam. Toen Belhadj bij het laatste portiek aankwam, werd hij onmiddellijk onder vuur genomen door een schutter. Hij werd in zijn hoofd en romp getroffen en overleed ter plaatse.

L. ging na de veroordeling door het hof in cassatie bij de Hoge Raad.

Cassatie

De advocaat van de verdachte vraagt de Hoge Raad de beslissing van het hof te vernietigen. Hij is van mening dat uit het door het gerechtshof gebruikte bewijs niet kan worden afgeleid dat sprake is geweest van opzet bij de verdachte op de dood van het slachtoffer.

Afgaande op de loop van de gebeurtenissen vindt de advocaat-generaal dat het gerechtshof in dit geval zeker heeft kunnen aannemen dat sprake was van een bewuste en nauwe samenwerking tussen de verdachte en zijn mededader die was gericht op het vermoorden van het slachtoffer. Ook heeft het hof dit voldoende gemotiveerd, aldus de AG. De veroordeling en de opgelegde straf kunnen dan ook in stand blijven.

De uitspraak van de Hoge Raad is voorlopig bepaald op 18 februari 2020. Meestal volgt de Hoge Raad een advies van de AG.