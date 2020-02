Amsterdammer gearresteerd voor plaatsen handgranaat

Connect on Linked in

Er is maandag een Amsterdammer (20) aangehouden voor betrokkenheid bij plaatsen van een handgranaat op de auto van een sponsor van de Zaanse voetbalclub OFC: Cor Jongens. De politie onderzoekt of er verband is met een verschil van mening van de Oostzaanse zakenman met de toenmalig sponsor Marwan K. die inmiddels voor witwassen is veroordeeld.

De handgranaat werd op 13 september op de Rolls Royce van Cor Jongens (60) neergelegd, waarschijnlijk rond 13.50 bij het trainingscomplex van voetbalvereniging AZ in Wijdewormer. Hij zag de granaat die vlak voor de voorruit lag pas later. Twee dagen eerder was al een handgranaat aangetroffen bij het bedrijf van Jongens.

In augustus 2019 was zijn auto, die geparkeerd stond op de oprijlaan voor zijn woning, met diverse kogels uit een vuurwapen beschoten.

De recherche onderzoekt of deze incidenten en andere incidenten verband houden met een conflict binnen de lokale voetbalclub OFC. Volgens Het Parool wilde sponsor Jongens meer geld naar de jeugdafdeling van OFC laten stromen en minder naar de Stichting Topvoetbal Oostzaan zouden gaan, die de spelers en staf van het eerste betaalde.

Ook bij het Vlaams Friteshuis Vleminckx in de Voetboogstraat in het centrum van Amsterdam lag een granaat. De eigenaar was sponsor van OFC. En er lag ook een handgranaat voor Sportmedisch Centrum Fysiomed in Amsterdam dat stopte met het behandelen van spelers van het eerste elftal van OFC.

Zie de eerdere berichten over de voetbalclub OFC.