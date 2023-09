Amsterdammer gewond na schietpartij in Hoorn

Connect on Linked in

In Hoorn is dinsdagavond een schietpartij geweest waarbij een 18-jarige man uit Amsterdam gewond is geraakt. Volgens de politie kwam er rond 19.40 melding binnen over een schietincident vlak bij het NS-station.

Trein

Toen agenten aankwamen bij de Van Dedemstraat vonden ze daar de 18-jarige Amsterdammer. Hij bleek niet op de Van Dedemstraat, maar aan de Rijnweg te zijn neergeschoten.

Dit was al om ongeveer 19.10 gebeurd in de buurt van station Hoorn-Kersenboogaard. Het slachtoffer is daarna in de trein gestapt en op station Hoorn weer uitgestapt.

Daders

Een ambulance heeft de man uiteindelijk naar een ziekenhuis gebracht.

De politie heeft met meerdere eenheden gezocht naar twee daders. Het zijn twee blonde mannen met een lichte huidskleur, in dezelfde leeftijd als het slachtoffer.