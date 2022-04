Amsterdammer in Frans Guyana veroordeeld voor smokkel cocaïne

Connect on Linked in

Een 38-jarige Amsterdammer is in Frans-Guyana (Frankrijk) veroordeeld tot een celstraf van twee jaar voor het smokkelen van cocaïne. De man was in een taxi op weg naar hoofdstad Cayenne toen hij enige tijd geleden werd gecontroleerd bij het plaatse Iracouba, op ruim 170 kilometer van de Surinaamse grens. Er zat 3,5 kilo cocaïne in zijn bagage. Frans Guyana ligt ten oosten van Suriname en is een overzees gebiedsdeel van Frankrijk.

De Amsterdammer kreeg ook nog een boete van 3.400 euro. Hij mag na zijn detentie tien jaar lang niet op Frans grondgebied komen. Hij werd vrijdag veroordeeld in een snelrechtprocedure.

Veel mensen proberen vanuit Suriname kleinere hoeveelheden cocaïne naar Frankrijk te smokkelen. Vanuit Cayenne is er een dagelijkse vlucht naar Parijs.