Amsterdammer in Rotterdam met half miljoen in de auto

In Rotterdam-Noord is vorige week dinsdag een man in een auto aangehouden die een half miljoen euro in zijn auto had. Dat heeft de politie deze dinsdag pas bekend gemaakt. Volgens de politie werd de man staande gehouden omdat hij zich ‘verdacht gedroeg’.

Aan het begin van de avond viel het agenten op dat de auto een opvallend rondje reed op de Noorderhavenkade. Hierop besloten de agenten de bestuurder te laten stoppen en te controleren. Op de bijrijdersstoel zagen de agenten een grote boodschappentas met een grote hoeveelheid bankbiljetten staan.

De 32-jarige bestuurder uit Amsterdam werd aangehouden op verdenking van witwassen. Na telling bleek het te gaan om 500.000 euro. De man heeft afstand gedaan van het geld en stemde in met een transactie met het Openbaar Ministerie wat betekent dat hij een boete moet betalen.