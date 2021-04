Amsterdammer uit de ‘jet-set’ opgepakt in drugsonderzoek

Connect on Linked in

Een 38-jarige man is eind maart aangehouden als hoofdverdachte in een onderzoek naar handel in harddrugs via het darkweb. Dat heeft de FIOD donderdag bekend gemaakt. De man leidde volgens de FIOD een luxe bestaan in de upper ten van Amsterdam.

Lelystad

De verdenkingen tegen hem zijn: grootschalige internationale handel in harddrugs via Darkweb, gewoontewitwassen, faillissementsfraude en het in bezit hebben van een wietkwekerij in Lelystad. Eind 2020 zijn twee andere verdachten in de zaak aangehouden en inmiddels heengezonden. De hoofdverdachte in deze zaak was vlak voor zijn geplande aanhouding vertrokken naar Zuid-Afrika. Na terugkomst is hij direct aangehouden. De raadkamer van de rechtbank Noord-Holland heeft zijn gevangenhouding bevolen voor de maximale duur van 90 dagen.

Koffer

De man kwam in het vizier in een onderzoek na de vondst van 200.000 dollar in een koffer met dubbele bodem op een vlucht vanuit de Britse Maagdeneilanden. In het onderzoek zijn er huiszoekingen verricht in Diemen en Amsterdam o.a. op het verblijfadres van de hoofdverdachte. Er werden allerlei hard- en softdrugs attributen aangetroffen, maar ook computers en telefoons met daarop toegangscodes tot een darkweb winkel. Uit informatie over die winkel en uit het e-mailadres dat bij winkel hoorde bleek dat er op grote internationale schaal cocaïne, heroïne, MDMA en ketamine werd verkocht.

Jet-set

De hoofdverdachte bevond zich volgens de FIOD frequent in jet-set kringen met vermogende en hoogopgeleide Amsterdammers.

Zijn opgegeven inkomen was niet te rijmen met zijn uitgavenpatroon en opvallende levensstijl en met veelvuldige luxereizen naar mondaine badplaatsen aan de Middellandse Zee. Ook bevond de man zich regelmatig in Zuid-Afrika en werden er op de inbeslaggenomen gegevensdragers berichten gevonden over (voorgenomen) vastgoedtransacties in dat land. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar bezittingen van verdachte in het buitenland, waaronder in Zuid-Afrika.

De verdachte handelde vermoedelijk ook in dure horloges en waste daarmee ook wit door gebruik te maken van valse stukken. Dure horloges worden soms gebruikt als betaalmiddel in de drugshandel.

De hoofdverdachte is ook nog verdacht van het plegen van failissementsfraude met het achterlaten van een schuld aan de Belastingdienst en crediteuren van bijna 200.000 euro.