Amsterdammer voor de tweede keer beschoten

Er zijn maandag twee Amsterdammers en een man uit Hoofddorp gearresteerd op verdenking van het beschieten van een 41-jarige man uit Amsterdam, afgelopen maandagavond. Het incident gebeurde op de Kolfschotenstraat in de K-buurt in Amsterdam-Zuidoost. Het slachtoffer raakte niet gewond. Het was volgens de politie al de tweede keer in ruim een maand dat hij werd beschoten.

Rondjes rijden

De verdachten zijn jongens van 18 en 19 jaar. Het doelwit liep maandag rond 19.05 over de Kolfschotenstraat toen hij ineens een auto hard hoorde optrekken. De man keek om, de auto reed hard voorbij voorbij en kort daarop klonken drie schoten. Daarna vertrok de auto in de richting van de Groesbeekdreef. Het slachtoffer heeft direct de politie gebeld. Op dat moment kwam de auto weer terug en bleef die rondjes rijden in zijn buurt. Toen gealarmeerde agenten arriveerden wees het slachtoffer de bewuste auto aan.

Door middel van de uitpraatprocedure heeft de politie de drie inzittenden aangehouden. Bij geen van de jongemannen werd een vuurwapen aangetroffen. Ook in de auto werd niets gevonden. Het drietal werd daarna overgebracht naar het politiebureau. Daarna is nog gezocht in de woning van één verdachten. Ook hier is niets aangetroffen.

28 september

De Amsterdammer is enkele weken geleden ook beschoten. Hij zat toen op overdag met vrienden bij een picknicktafel aan het Krimpertplein toen een man en vrouw aan kwamen lopen. De man keek richting het slachtoffer en vroeg waarom hij naar hem keek. Het slachtoffer gaf antwoord en de man vroeg op dreigende toon tot hoe laat zij daar zaten en liep toen weg. Enkele minuten later verscheen de onbekende man weer, dit keer op een oude damesfiets. Er ontstond een woordenwisseling tussen de twee. Daarna pakte de man uit zijn jaszak een vuurwapen, laadde door, richtte op het slachtoffer en schoot. Ook hierbij raakte het slachtoffer niet gewond. De schutter fietste hierna snel weg in de richting van de Kloekhorstraat.

De recherche onderzoekt in hoeverre de twee schietpartijen met elkaar te maken hebben.