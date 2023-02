Amsterdammer vrijgesproken van leveren wapens voor terreuraanslagen in Parijs

Connect on Linked in

Amsterdammer Anass A. is door de rechtbank in Rotterdam vrijgesproken van betrokkenheid bij de aanslagen in 2015 in Parijs. Justitie verdenkt hem ervan een tussenpersoon te zijn geweest bij de aankoop van aanvalsgeweren, aldus het Algemeen Dagblad. Het onderzoek naar een Nederlandse link begon nadat één van de mannen die betrokken was bij aanslagen in Brussel had verklaard dat er wapens uit Nederland waren gehaald. Dat was Osama Krayem, die bij een aanslag in de metro in Brussel op het laatste moment besloot zijn bomvest niet te laten ontploffen.

Rotterdam

In Parijs vielen in november 2015 130 doden bij aanslagen, onder meer bij het Stade de France en concertpodium Bataclan. Vanuit dezelfde groep terroristen werden vijf maanden aanslagen uitgevoerd op het Belgische vliegveld Zaventem en de metro in Brussel, waarbij 35 mensen omkwamen.

Jaren later kwam vast te staan dat de Franse terrorist Ibrahim El Bakraoui in oktober 2015, een maand voor de de aanslag in Parijs, samen met de Belg Ali El H. naar Rotterdam was gereden. De twee hebben daar contact gehad met een neef van El H., Anass A..

Clio’s

Er is appverkeer achterhaald waarin sprake was van ‘Clio’s’. Justitie stelt dat hier geen sprake was van auto’s maar maar van Kalasjnikovs. Vervolgens zou Anass A. voor zijn neef contact hebben gelegd met Nederlandse wapenhandelaars. Anass A. heeft gezegd dat ze in de apps spraken over softdrugs. Ook ontkent hij iets van de plannen voor aanslagen te hebben geweten.

De mannen die de terroristen in Rotterdam ontmoetten waren inderdaad figuren uit het criminele circuit. Maar of die inderdaad wapens hebben geleverd kwam niet vast te staan. Ook de vraag of die personen op dat moment in de wapenhandel zaten was niet te bewijzen, onder meer omdat historische telefoondata na de wettelijke bewaartermijn waren vernietigd.

Schiphol

De Franse politie had in het onderzoek de verdenking dat de groep ook een aanslag op de luchthaven Schiphol had willen plegen. Enkele uren voor de aanslagen in Parijs waren Osama Krayem en een andere verdachte een paar uur op Schiphol om daarna weer terug naar Brussel te reizen. Krayem heeft ontkent dat er een aanslag op Schiphol op stapel stond. Volgens hem waren ze daar geweest om geschikte lockers te vinden om wapens in op te slaan.

Ali El H. is in Frankrijk tot tien jaar cel veroordeeld. Osama Krayem kreeg in Frankrijk dertig jaar cel voor zijn rol bij de aanslagen daar. Hij moet nog terechtstaan in Brussel voor de aanslag in de metro.