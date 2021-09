Amsterdammers (19, 20) opgepakt na bezit zeven vuurwapens

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdag twee Amsterdammers van 19 en 20 jaar aangehouden na de vondst van zeven vuurwapens in twee woningen. Eén van de twee verdachten woont nog thuis bij zijn ouders. Een derde verdachte van 17 is heengezonden.

De verdachten werden korte tijd geobserveerd nadat ze in beeld kwamen bij de recherche. Bij een van de woningen werden zes handvuurwapens in beslag genomen. In de andere woning probeerde een van de verdachten een zevende wapen te verstoppen, maar ook deze werd gevonden.

Proef preventief fouilleren

Vanaf 1 september is in Amsterdam een proef gerichte wapencontrole gestart. Hierbij vinden er gedurende enkele weken in vijf Amsterdamse buurten wapencontroles plaats. Bij de gerichte controles worden in totaal 45 waarnemers ingezet. Met de actiedagen wil de Amsterdamse driehoek (burgemeester, Openbaar Ministerie en politie) het wapenbezit en -gebruik op straat terugdringen, met name onder jongeren.

Politiebonden dreigen met acties

De proef is niet onomstreden. Vorige week dreigden de politiebonden met acties als de proef met waarnemers bij preventief fouilleren door zou gaan. De bonden stellen dat agenten door de politieke angst voor etnisch profileren onrecht aangedaan wordt. ‘De gemeenteraad en het college van B&W horen uit te gaan van het vakmanschap van agenten, totdat het tegendeel bewezen is.’

‘Groot vertrouwen in politie’

Burgemeester Halsema stelt in een reactie dat de lokale driehoek een groot vertrouwen heeft in het vakmanschap van de politie. ‘Er is enkel waardering voor de agenten die dagelijks hun persoonlijke veiligheid in de waagschaal stellen om de veiligheid van onze stad te vergroten. Daarover kan geen enkel misverstand bestaan.’

De proef met wapencontroles vindt plaats in de Dapperbuurt, Bijlmer-Centrum, de Burgwallen Nieuwe Zijde, Geuzenveld en de Waterlandpleinbuurt in Amsterdam-Noord.