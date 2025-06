‘Amsterdammers krijgen drie jaar voor drugshandel’

De Meern De rechtbank vindt het bewezen dat Julian S. (35) en Isaac R. (37) zeker vanaf 2020 professioneel in allerlei drugs handelden. Julian S. werd na een eis van achttien jaar cel in hoger beroep en bij de rechtbank vrijgesproken van het lokken van de drugshandelaar Aziz Anzi, toen die in 2015 op een parkeerplaats langs de A12 bij De Meern werd geliquideerd.

Sky ECC

De zaak begon nadat de politie in augustus 2020 vijftien pakketten van één kilo ketamine vond in een verborgen ruimte van een auto die op naam stond van Isaac R.. De auto werd bestuurd door een oude bekende in het Amsterdamse milieu. Na aanhouding van de bestuurder doorzocht de politie een loods in Lijnden, waar ook nog 3,7 kilo ketamine lag.

Jaren later combineerde recherche die feiten met inmiddels gekraakte chats van Sky ECC, waaruit bleek dat Julian S., diens vader en Isaac R. de inval in Lijnden bespraken, en dat kennelijk voor de politieinval er van alles was ‘weggehaald’.

Ketamine is een partydrug, net als roze “cocaïne” wat in feite een mix van “keta” en MDMA is.

Ter Aar

Nadat Julian S. op 11 juli 2023 bij zijn gezin in Amsterdam-Zuid werd aangehouden, bleek dat zijn vrouw contact opnam met Isaac R..

Observatie door politie leidde daarna naar loods in Ter Aar waar een vrachtwagenchauffeur pallets inlaadde met vier ketels met 128,8 kilo ketamine. In de loods in Ter Aar lag ook nog ruim 75 kilo ketamine.

Isaac R. heeft bekend een kleine rol te hebben gehad bij cocaïnehandel. Julian S. beriep zich voornamelijk op zijn zwijgrecht.