‘Amsterdammers sloegen Antwerpse havenwerker in elkaar’

In een onderzoek van de federale gerechtelijke politie van Antwerpen heeft het Antwerpse parket arrestatiebevelen uit laten gaan tegen vier voortvluchtige, onder meer Nederlandse verdachten, die volgens de Belgische justitie met een criminele organisatie grootschalig in cocaïne zouden hebben gehandeld. In de afgelopen dagen zijn er een twintigtal huiszoekingen uitgevoerd in België en Nederland. Er zijn twintig verdachten gearresteerd, 13 in België en 7 in Nederland.

Het onderzoek is begonnen toen op 25 augustus 2020 een brandwacht van een havenbedrijf op kaai 206 in de Antwerpse haven door meerdere verdachten werd overmeesterd op een extreem gewelddadige manier. De man kon ontkomen door in het water van het dok te springen. Hij verstopte zich een tijd achter aan containerschip en kon uiteindelijk via de bemanning van een schip alarm slaan. De aanvallers waren bezig om een partij cocaïne uit een koelcontainer te halen. Ze sloegen op de vlucht bij de aankomst van de scheepvaartpolitie en ze zijn ontkomen. In de bewuste container, afkomstig uit het Guayaquil, werd door de douane een partij van 476 kilo cocaïne ontdekt.

Nederlandse criminele organisatie

De politie heeft in het gerechtelijk onderzoek achterhaald dat die verdachten Amsterdamse beroepscriminelen zouden zijn. Hun missie was het veiligstellen van een partij cocaïne uit een koelcontainer. Een van de andere verdachten is een kennelijk corrupte beveiligingsmedewerker.

Het parket spreekt van uitvoerende, een logistieke en coördinerende cellen van de grotendeels Nederlandse criminele organisatie. Informatie uit het gerechtelijk onderzoek rond SKY ECC heeft in dit onderzoek extra materiaal opgeleverd. Onder meer over de invoer van een partij cocaïne van 308 kilo van Brazilië naar Antwerpen.

De illegale winsten wordt berekend op zo’n 6 miljoen euro. Er zijn drie luxe auto’s, luxegoederen als 28 dure horloges, 36.000 euro aan cash, en vier vuurwapens met munitie in beslag genomen.

Het onderzoek loopt nog door.