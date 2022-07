‘Amsterdamse agent bestraft voor meineed over klap’

Connect on Linked in

Een Amsterdamse agent is bestraft door de rechtbank in Amsterdam omdat hij meineed en valsheid in geschrifte heeft gepleegd over een tik die hij uitdeelde op straat tegen iemand die zich vervelend gedroeg. Hij krijgt 180 uur werlkstraf en een voorwaardelijk beroepsverbod voor twee jaar, aldus Het Parool. De rechtbank vindt dat hij heeft gelogen in een proces-verbaal over het incident.



Aangifte

De agent heeft een iPhone uit de hand van een hinderlijk filmende omstander geslagen. In zijn proces-verbaal schreef hij op dat hij de persoon in kwestie alleen wees in welke richting hij moest vertrekken. De rechtbank vindt dat op het filmpje te zien is dat er geslagen wordt. De man die filmde deed aangifte van meineed en valsheid in geschrifte maar het Openbaar Ministerie seponeerde de zaak. Daarna begon de man een artikel 12-procedure bij het gerechtshof om alsnog vervolging van de agent af te dwingen.

Wederspanningheid

Het een en ander gebeurde op 16 mei 2019 op de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost toen de motoragent een boete uitschreef aan een taxichauffeur. De filmende passant maakte vervelende opmerkingen en filmde de agent van dichtbij. Toen haalde de agent uit naar de camera die op de grond viel. De filmer raapte de camera op en maakte een opname van het nummerbord van de agent.

Andere agenten sommeerden de man om te vertrekken wat hij niet deed. Hij kreeg daarna pepperspray in zijn ogen en werd later vervolgd voor wederspannigheid.

Integriteit

De officier van justitie had de rechtbank vrijspraak gevraagd voor de agent. De officier vond dat het filmpje weliswaar duidelijk is maar dat de ‘de voorgeschiedenis tot een ander oordeel (kan) leiden’.

Maar de rechtbank vindt dat de agent opzettelijk heeft gelogen met als doel een andere voorstelling van zaken te geven dan zich in werkelijkheid heeft afgespeeld. Dat de filmer het politiewerk verstoorde maakt de rechtbank niet uit. De rechtbank vindt dat de agent met zijn handelen de integriteit van de politie heeft geschaad. En dat is ernstig, vindt de rechtbank, omdat het hele strafrechtsysteem is gebaseerd op de bewijskracht uit ambtsedige processen-verbaal.