Amsterdamse brandweer mag Hells Angel niet ontslaan

Een medewerker van de Amsterdamse brandweer had niet ontslagen mogen worden, omdat hij lid is van motorclub Hells Angels. Dat oordeelde de rechtbank Amsterdam donderdag. De man werd vorig jaar ontslagen na 25 jaar trouwe dienst. De rechtbank heeft de Amsterdamse brandweer opgedragen een nieuwe beslissing te nemen.

De brandweerman is ‘road captain’ (chef logistiek) bij de Hells Angels Amsterdam waar hij al 21 jaar lid van is en werd vorig jaar ontslagen. Volgens de korpsleiding en de veiligheidsregio was het lidmaatschap van de brandweerman met de motorclub ‘onverenigbaar’ met ‘het ambtenaarschap’.

Nieuwe beslissing

De rechtbank oordeelt echter dat de brandweerman ‘al 25 jaar zonder enig incident bij de brandweer werkt en beschikt over een uitstekende staat van dienst’. Enkel het lidmaatschap van de Hells Angels is volgens de rechtbank geen reden om de man te ontslaan. ‘Van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging is geen sprake geweest’, aldus de rechtbank Amsterdam. De rechtbank heeft de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland opgedragen een nieuwe beslissing te nemen.

Het Openbaar Ministerie wil onder meer motorclub Hells Angels laten verbieden. De civiele procedure in die zaak loopt momenteel nog in hoger beroep.