Amsterdamse club beschadigd door explosie

Bij een club in Amsterdam is woensdagnacht een explosief afgegaan. Daarbij zijn geen gewonden gevallen.

Foto: Politie Amsterdam

Knal

Om 2.45 uur was er in Amsterdam-Oost een harde knal te horen. Het bleek een explosie te zijn bij het pand van The Harbour Club, aan de Cruquiusweg.

Volgens de politie zijn de voordeur en enkele ramen van het pand in de nacht van dinsdag op woensdag behoorlijk beschadigd. Er was op het moment van de explosie niemand in de club aanwezig.

De politie heeft nog geen verdachte aangehouden. Volgens een woordvoerder waren er mogelijk twee mannen bij de explosie betrokken.