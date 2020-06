‘Amsterdamse cokehandelaar al sinds begin juni vast’

Connect on Linked in

Sinds 8 juni zit een Amsterdammer vast in een groot onderzoek naar witwassen en internationale cocaïnehandel en witwassen van vele miljoenen euro’s. Volgens de recherche was hij ook opdrachtgever van een transport in een vrachtauto van 300 kilo hasj, MDMA en amfetamine dat in augustus 2019 werd onderschept in Letland. De drugs werden in een vrachtauto vervoerd. De chauffeur zit gedetineerd in Letland.

5.400 kilo cocaïne

De rechtbank Amsterdam heeft maandag de voorlopige hechtenis van de 45-jarige man met twee maanden verlengd. Hij werd op

8 juni aangehouden in een onderzoek van de landelijke eenheid van de politie. Volgens de politie is in het belang van het onderzoek niet eerder bekendheid gegeven aan de zaak.

De Amsterdammer is eigenaar van meerdere ondernemingen in verschillende branches. In het bewijs spelen ontsleutelde pgp-berichten van Ennetcom een rol. Volgens de politie blijkt daaruit dat de Amsterdammer een internationale drughandelaar is. Hij zou ook betrokken zijn bij de bijbehorende betalingen, transport en opslag van deze drugs. In verschillende landen zou hij de beschikking hebben gehad over crimineel vermogen en grote hoeveelheden drugs, waaronder een partij van 5.400 kilo cocaïne en een partij hasj van tussen 7.000 en 8.000 kilo.

Doorzoekingen

De politie doorzocht op 8 juni zes locaties in Amsterdam, Weesp en Lopik en legde beslag op onder andere twee encrypted telefoons en (bedrijfs)administratie. Ook is beslag gelegd op het vermogen van de Amsterdammer zoals geld, meerdere dure Rolex-horloges, een auto, meerdere panden (onroerend goed) en bankrekeningen.

Van een medeverdachte, een 48-jarige man uit Amsterdam, zijn vorige week dinsdag diens woning en een kantooradres doorzocht.

Over de hoofdverdachte en zijn ondernemingen zijn vorig jaar verschillende meldingen gedaan van ongebruikelijke transacties van meerdere miljoenen euro’s bij het meldpunt Financial Intelligence Unit (FIU).