Amsterdamse drillrappers veroordeeld voor wapenbezit en opruiing

De rechtbank in Amsterdam heeft twee drillrappers vrijdag veroordeeld tot gevangenisstraffen, voor het bezit van automatische geweren en het aanzetten van de kijkers van hun social media-kanalen tot het kopen en gebruiken van wapens.

Door Joost van der Wegen

Bosjes

Op 1 februari 2022 worden de vier inzittenden van een witte Mazda tegen middernacht door een agent gecontroleerd op een parkeerplaats aan de Bosbaan in Amsterdam. Terwijl de agent wacht op hulp van collega’s, vlucht een van de verdachten en verschuilt zich in de bosjes. Hij wordt daar aangehouden, maar de auto met drie anderen rijdt ondertussen weg. Die word later leeg teruggevonden, verderop in Amstelveen. Ook daar houdt men een verdachte aan, die zich in de struiken verstopt.

Geweren

Op de twee locaties trof men ook geladen, automatische vuurwapens aan, en munitie. Bij de bosbaan was dat een met 34 kogels geladen AK47 in een sporttas, die door een politiehond werd teruggevonden. Op een van de geweren werd het DNA van een van de verdachten gevonden.

Herkenbaar

Naast het bezit van wapens, werden de twee jonge mannen ook veroordeeld voor het opnemen van een drillrap-video, waarin geweld volgens justitie wordt verheerlijkt en er wordt opgeroepen tot gebruik van geweld. Hierbij maakten ze gebruik van wapens en van politie-uniformen. Ze werden hiervoor al gezocht, toen ze werden staande gehouden in Amstelveen

Op de video zouden de verdachten van de bosbaan terug te zien zijn, herkenbaar aan hun gezicht en tatoeages op de pols van een verdachte. In de video wordt ook geschoten met een automatische wapen. De teksten in de video zijn vooral wraakzuchtig en gaan over het doodschieten van mensen. De drillrap-video is geplaatst op Instagram- en YouTube-accounts, die teruggebracht konden worden naar de daders.

De verdediging van de verdachten ontkent dat de jongens herkenbaar zijn in de video. Ook zou niet bewezen kunnen worden dat het in de video om echte wapens gaat.

Gebruik wapens

De rechtbank vindt dat de jongens via de drillrap-video het aanschaffen van wapens en gebruik van geweld hebben ‘genormaliseerd’ en jongeren te hebben ‘bewogen’ tot de aanschaf en het gebruik van vuurwapens.

Een verdachte kreeg, omdat hij nog geen strafblad heeft en een vaste baan hield, 18 maanden straf, waarvan 4 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Een tweede verdachte had verslavingsproblemen en maakte al onderdeel uit van de Top 400-aanpak van de gemeente. Omdat hij op punt stond in plaats van een opleiding, in de criminaliteit te vervallen, moet hij naast een gevangenisstraf van 10 maanden, zich laten behandelen en zich inschrijven voor een begeleid wonen-project.

De uitspraak van de rechtbank Amsterdam is hier te lezen. Justitie eiste twee weken terug tijdens de behandeling van de zaak het dubbele van de straffen, die de rechtbank nu heeft opgelegd.