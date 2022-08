Strafeisen tot vier jaar voor wapenbezit en opruiing in drillrapclip

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor de rechtbank in Amsterdam tot vier jaar cel geëist tegen drie Amsterdamse verdachten voor het bezit van een Kalasjnikov, drie pistolen, munitie en opruiing in vereniging in een drillrapvideo. Het drietal van 18 tot 24 jaar had de vuurwapens en munitie bij zich toen ze door een agent werden gecontroleerd op een parkeerplaats in het Amsterdamse Bos.

Op 2 februari dit jaar controleerde een surveillerende politieagent de groep rond middernacht op een parkeerplaats in het Amsterdamse Bos. Bij de identificatie van de inzittenden bleek al snel dat Fenno R. (19) en Adam A. (18) voorkwamen in een politieonderzoek naar vuurwapens in een drillrapvideo.

Speurhond

De verdachten probeerden op de vlucht te slaan. David A. (24) werd direct gearresteerd, Fenno R. werd door een speurhond van de politie in de bosjes getraceerd. Adam A. meldde zichzelf een dag later bij het politiebureau.

Dezelfde nacht vond de politie in de bosjes een tas met een Kalasjnikov en munitie. De volgende ochtend ontdekte de politie de pistolen. Tijdens huiszoekingen is nog meer munitie gevonden.

Politie-uniformen

De Kalasjnikov is volgens justitie ook te zien in een vorig jaar uitgebrachte drillrapclip, waarin twee van de drie verdachten figureren en vuurwapengeweld verheerlijken. Ook droegen de verdachten in de video politie-uniformen en emblemen.

Het OM eist tegen Fenno R. en Adam A. vier jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. David A. hoorde drie jaar cel tegen zich eisen, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

De rechtbank doet op 19 augustus uitspraak.